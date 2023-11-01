محافظ الشرقية يوجه باستثمار طاقات الشباب وتوظيفها لخدمة المجتمع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة، لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

تمكين المرأة من المشاركة في الأنشطة الرياضية

كما أشاد محافظ الشرقية بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية، لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ، وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

تنفيذ فعاليات ورشة الحرف اليدوية «فن الكروشيه»

من جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، نفذت المديرية فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية «فن الكروشيه» تحت شعار «مهنتك حرفتك»، وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير.

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الورشة اهتمت بتعريف الفتيات المشاركات عن فن الكروشيه وتاريخه والأدوات المستخدمة، مع تسليط الضوء على طريقة استخدام خيوط الكليم والصوف والحرير والقطن وغرز «السلسلة» و«الحشو» في عمل وحدات دائرية ومنتجات تستخدم في التخزين والديكور.

يذكر أن مبادرة «حرفتك مهنتك» لتعليم الحرف اليدوية والتراثية، تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع بجميع مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تأتي دعمًا للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في توفير حياه أفضل لهن.