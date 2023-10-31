وظائف شاغرة في وزارة الشباب والرياضة.. اعرف التخصصات المطلوبة

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن حاجتها لشغل وظائف أخصائيين تخاطب وتنمية مهارات لذوي القدرات والهمم، للعمل بعدة محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الوظائف المطلوبة وما يتعلق بها من أوراق وشروط وكيفية التقديم.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

ويتطلب شغل الوظائف في محافظات القاهرة والشرقية والأقصر وأسيوط وجنوب سيناء وسوهاج.

ويشترط أن يكون لديك القدرة على العمل مع ذوي القدرات.

- أن يمتلك الشخص المتقدم للحصول على الوظائف خبرة سنتين في المجال.

الأوراق المطلوبة

- المؤهل العلمي بكالوريوس / ليسانس بكل من كليات «آداب علم نفس، تربية خاصة، خدمة اجتماعية، تربية رياضية، كلية علوم الإعاقة».

كيفية التقديم على الوظائف

ويمكن التقديم على الوظائف الشاغرة بوزارة الشباب والرياضة، من خلال تسجيل بياناتك من خلال الضغط على الرابط التالي

https://forms.gle/umRsx4DH8GR5yQLN9

وبعد تسجيل البيانات سيتم التواصل وتحديد موعد المقابلة الشخصية.