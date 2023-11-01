«الشباب والرياضة» تعلن توافر وظائف جديدة.. اعرف طريقة التقديم

أعلنت وزاره الشباب والرياضة، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن توافر فرص عمل بعدد من الشركات الخاصة بالقاهرة ومحافظتي المنوفية والغربية.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وكيفية التقديم وشروط التقديم، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

وأعلنت إحدى شركات تمويل المشروعات عن عقد يوم مفتوح للتوظيف غدا الخميس، ومن بين الوظائف المطلوبة أخصائي تمويل.

الحقوق والمميزات

- تأمين طبي واجتماعي.

- رواتب مجزية

- إجازات سنويه

- نظام حوافز

مواعيد العمل

- من الأحد إلى الخميس

شروط التقديم:

- مؤهل عالي فقط

- ذكور وإناث

- السن لا يزيد عن 35 سنة

كيفية التقديم

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه للتقديم على الوظائف من هنا.

ونوهت بأن اليوم التوظيفي سيكون في الفترة من 10صباحا الى الساعة 3 مساء بفرع الشركة - شارع بور سعيد من شارع مشهدي - منوف - المنوفية.

وكشفت الوزارة أيضا عن احتياج إحدى الشركات الخاصة ،لمدير توظيف، يكون مسؤولًا عن التعامل مع عملية التوظيف الكاملة بدءًا من إعلانات الوظائف إلى توظيف المرشحين، بما يشمل المصادر والفحص ومقابلة المرشح.

مكان العمل

مدينة نصر - القاهرة

شروط الوظيفة

- مؤهل عال

- الخبرة: 1:2 سنوات.

المزايا:

-الراتب: قابل للتفاوض.

-مواعيد العمل : 9:00 صباحاً - 5:00 مساءً.

-أيام العطلة: الجمعة والسبت.

-تأمين طبي خاص.

كيفية التقديم

للراغبين فى التقديم إرسال السيرة الذاتية المحدثة مباشرة على موقع توظيف مصر عبر الرابط.

ونوهت وزارة الشباب والرياضة، إلى إحتياج إحدى الشركات الخاصة فى إدارة النوادى الرياضية للوظائف التالية:

- أخصائي مشتريات: لا يقل عن عامين من الخبرة

- موظف Call Center: لا يقل عن عام من الخبرة

مكان العمل:

طنطا

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عال

- الحد الاقصى للسن 35 سنة

- التفرغ التام

- موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق:

- راتب مجزي

- عدد ساعات العمل 8 ساعات

- يوم واحد اجازة فى الأسبوع

- تأمين اجتماعي + تأمين طبي خاص.