وظائف للمؤهلات العليا في وزارة الشباب والرياضة.. إليك الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر فرص عمل لأصحاب المؤهلات العليا، مؤكدة حاجتها إلى أخصائيين تخاطب وتنمية مهارات في عدد من المحافظات.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الوظائف المطلوبة، والمحافظات المتاح بها الوظائف، وشروط شغل الوظائف، وفقا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف المطلوبة:

- أخصائيين تخاطب.

- أخصائيين تنمية مهارات.

- أخصائيين نفسيين.

- أخصائيين تكامل حسي.

المحافظات المتاح بها الوظائف:

- القاهرة.

- الشرقية.

- الأقصر.

- أسيوط.

- جنوب سيناء.

- سوهاج.

شروط التقديم للوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه يشترط للتقديم على الوظائف الحصول على مؤهل عالي في التخصصات التالية:

- المؤهل العلمي بكالوريوس - ليسانس.

- آداب علم نفس.

- تربية خاصة.

- خدمة اجتماعية.

- تربية رياضية.

- كلية علوم الإعاقة.

ونوهت وزارة الشباب والرياضة إلى أنه للحصول على الوظائف يشترط أن يكون المتقدم، لديه القدرة على العمل مع ذوي القدرات الخاصة والهمم ولديه خبرة سنتين في مجال العمل.

كيفية التقديم على الوظائف

نوهت وزارة الشباب والرياضة إلى أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف تسجيل بياناتهم من خلال الضغط على الرابط التالى: https://forms.gle/umRsx4DH8GR5yQLN9

وأشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدمين للوظائف لتحديد موعد المقابلة الشخصية.