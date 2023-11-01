خبير طاقة: تأثر أسعار النفط العالمية بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، إنّ التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، ثم بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير من العام الماضي، وآخرها الحرب الدائرة في قطاع غزة.

الحرب بين حماس وإسرائيل

وأضاف «أبو العلا» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن هناك مخاوف من استمرار الحرب في قطاع غزة واتساعها إقليميا.

أسعار الغاز

وتابع: «منذ بداية الأزمة الأخيرة ارتفعت أسعار الغاز بمقدار الثلث مباشرة، عبر إحدى منصات تداول عقود الغاز العالم، وارتفع سعر المليون وحدة الحرارية البريطانية من 11 دولارا إلى 17 دولارا، وهناك مخاوف أيضا من ارتفاع أسعار النفط، وبعد أن وصل سعر برميل خام برنت إلى 94 دولارا خلال سبتمبر تراجع إلى 84 دولارا، وبدأ العالم يستفيق عاود الارتفاع مرة أخرى بعد الحرب بين فلسطين وإسرائيل ووصل إلى 90 دولارا للبرميل في ظل حالة عدم استقرار واضحة في الأسعار العالمية».