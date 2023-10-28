رامي المتولي: القاهرة الإخبارية توفر تغطية مباشرة وتحليلا حقيقيا للأحداث

قال الناقد الفني رامي المتولي، إن القاهرة الإخبارية أسست محتوى إعلاميا وحققت نجاحا كبيرا وخاصة في التغطية المباشرة التى انفردت بها، متابعا: «أعتمد على القاهرة الإخبارية بشكل أساسي لأنها توفر تغطية في أكثر من مكان بآن واحد، بل وتستضيف خبراء يحللون المشاهد من مختلف الزوايا والأحداث ومن جنسيات متنوعة، وحتى في وقت قطع الاتصال كنا نرى ما يحدث».

رامي المتولي: كنا نعاني من فجوة في قطاع الأخبار

وأوضح «المتولي» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» المذاع على راديو أون سبورت إف إم مع الإعلامي مصطفى عمار، أننا كنا نعاني من فجوة في قطاع الأخبار ولها العديد من الأسباب إلى أن ظهرت القاهرة الإخبارية التي أعادت في وقت بسيط مصر للمشهد ووضعت أساسا يمكننا البناء عليه، لافتا إلى أن القناة عمرها عام واحد ونقلت عنها كبرى القنوات والمحطات العالمية وهو أمر مميز.

المتولي: الجميع في القاهرة الإخبارية لديه خبرة

وأشار الناقد الفني رامي المتولي إلى أن الجميع في القاهرة الإخبارية لديه خبرة، وجرى تدريب عناصرها على مختلف المهارات من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب وغيرها، موضحا أن القاهرة الإخبارية دائمة التصويب لأي أخطاء تظهر وهو أمر محمود لها.