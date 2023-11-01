«البترول»: صناعة الطاقة في مصر شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أوليفير رينتشلر، رئيس دبلوماسية المناخ والشئون الاقتصادية والتكنولوجية بوزارة الخارجية الألمانية والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز والهيدروجين والطاقة الخضراء والبتروكيماويات، وإمكانية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية المتطورة في تنفيذ المشروعات التي ستعود بالنفع على البلدين.

مرونة تبني أي تكنولوجيا جديدة

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن صناعة الطاقة في مصر شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إذ تمتلك بنية تحتية قوية وخبرات ومهارات متميزة، بالإضافة إلى المرونة في تبني أي تكنولوجيات جديدة، ما مكنها من تحقيق العديد من النجاحات، وجعلها تكتسب ثقة الاتحاد الأوروبى كشريك استراتيجي في مجالات الطاقة بشكل عام، وخاصة مجال الغاز الطبيعي والمسال، مشيراً إلى أن هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون مع الجانب الألماني في تنفيذ المزيد من المشروعات الناجحة في مجال الطاقة.

وأشار إلى أن العمل جاري على وضع استراتيجية لالتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه، تمهيدا إلى تنفيذها على أرض الواقع، فضلاً عن تنفيذ عدة مشروعات في مجال الطاقة الخضراء ومنها الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء ووقود الطائرات المستدام وغيرها.

الجانب الألماني يسعى للتعاون مع مصر

وأكد رينتشلر أن بلاده تتوجه لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة لتنويع مصادر الطاقة الخاصة بها، مع الاهتمام الخاص بمجال الهيدروجين، والذي جرى وضع أسس قوية له في ألمانيا، موضحا أن مصر تعد أحد أهم الدول التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ الخطط الألمانية بمجال الهيدروجين.

وأعرب عن استعداد بلاده التام لمساندة مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين، كما أثنى على الجهود التي تبذلها مصر في مجال الطاقة الخضراء والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات.