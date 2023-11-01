نادي القضاة يصدر طبعة خاصة من «مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي»

أصدر نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، مؤخرا، طبعة خاصة من كتاب «مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي»، للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف والباحث في القانون الدولي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، ويقع الكتاب في 128 صفحة من القطع الصغير الجاير لسهولة قراءته وتداوله ورقيا وإلكترونيًا.

عبارات الرئيس السيسي في الكتاب

بدأ الكتاب بعبارات من تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية في الذكرى الخمسين لانتصار السادس من أكتوبر في عيد القـــوات المسلحة، والذي وصفه أنه «يوم حولت مصر الجرح وآلامه إلى طاقة عمل عظيمة، عبرت بها الحاجز الذي كان منيعًا، بين الهزيمة والنصر، وبين الانكسار والكبرياء، وأزالت بعقول وسواعد أبنائها جميع أسوار الحصار واليأس، لتنطلق حاملة مشاعل الأمل والنور للشعب المصري والأمة العربية».

وأهدى المؤلف كتابه إلى إهداء إلى أرواح شهداء ومصابي أكتوبر النسور البواسل، الذين بذلوا دمائهم الذكية الطاهرة من أجلنا، كما أهداه إلى الأبطال قادة وجند نصر أكتوبر الذين حققوا مجدًا تليدًا لمصرنا الغالية يظل خالدًا أبدا.

محتويات الكتاب

ويتضمن الكتاب فصلين رئيسيين، الفصل الأول بعنوان «قواعد القانون الدولي لمشروعية الحرب»، والثاني بعنوان «مشروعية حرب أكتوبر»، وشرح الكتاب أن حرب أكتوبر 1973 وُصِفَت بأنها حرب تحرير وطني وقومي تحققت لها كل متطلبات المشروعية داخليًا وخارجيًا، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية أو السياسية‏.‏