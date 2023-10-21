«الجمعية الجغرافية»: نفوض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي

أعلنت الجمعية الجغرافية تأييدها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، وذلك على خلفية مستجدات تطورات الأحداث في غزة بعد تصاعد وتيرة الهجمات الوحشية من جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت الجمعية في بيان صحفي: «باسم جموع الجغرافيين المصريين يعلن أعضاء الجمعية المصرية، وأعضاء مشروع نقابة الجغرافيين المصريين (تحت التأسيس)، وأعضاء رابطة خريجي شعبة المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية من أقسام الجغرافيا بالجامعات المصرية تأييدهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري».

ندعم جهود السيسي لحماية الأمن القومي المصري

وأضاف البيان: «نعلن دعمنا المطلق لموقف الدولة المصرية والقيادة السياسية في الجهود المبذولة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف المجازر في حق أبناء غزة، والعمل الحثيث لتلبية احتياجاتهم ووقف مخطط تصفية القضية الفلسطينية والتهجير من القطاع والسعي الدؤوب للالتزام بالمواثيق الدولية والحفاظ على السلام والأمن واستدامة التنمية وتحقيق طموحات شعوب المنطقة».

وفي سياق متصل افتتح الرئيس السيسي، اليوم أعمال قمة القاهرة للسلام 2023 المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور دولي واسع، بهدف بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة: إن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.