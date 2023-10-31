رئيس مدينة 6 أكتوبر يشن حملة إشغالات بالقطاعين الشمالي والشرقي

شن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة إشغالات شملت القطاعين الشمالي والشرقي، في إطار تنفيذ خطة الجهاز بمنع العشوائية بمختلف قطاعات المدينة والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، تنفيذا لتعليمات المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدن هيئة المجتمعات العمرانية.

وقال رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن حملة القطاع الشمالي أسفرت عن رفع إشغالات الأحياء العاشر، الحادي عشر والثاني عشر، بقيادة محمد عبد العزيز نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي وبحضور ماهر سعد معاون رئيس الجهاز.

وأضاف «النجار»، أن حملة القطاع الشرقي استهدفت منطقة التوسعات الشرقية؛ وأسفرت عن رفع إشغالات بعض المحال الموجودة بالمولات التجارية والتعديات على الطريق العام بقيادة راضى خليل المشرف العام على القطاع الشرقي وبحضور مصطفى عبد السلام مدير الإزالات والإشغالات بالقطاع الشرقي.

شن حملات إشغالات صباحية ومسائية للحد من العشوائيات

وأشار إلى شن حملات إشغالات صباحية ومسائية، استهدفت المحور المركزي ووصلة دهشور ومحيط ميدان الحصري بمعاونة إدارة الأمن وشرطة المرافق تحت إشراف إدارة الأحياء، مشددًا على الإدارات المعنية بضرورة استمرار حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق؛ نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور وانتشار المخلفات والقمامة وإلزام أصحاب المحال التجارية بمحلاتهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، على أن الجهاز يحرص على فتح قنوات التواصل مع السكان والاستماع لشكاويهم ومقترحاتهم.