فتح معبر رفح البري أمام عشرات الجرحي الفلسطينيين من قطاع غزة

استقبلت مصر عدد من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري شمال سيناء، تمهيدًا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج العلاج، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل.

استقبال الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري

وأوضحت المصادر المصرية، أنه بالتزامن مع فتح معبر رفح البري واستقبال الجرحي الفلسطينيين حسب تصنيف حالتهم الصحية، بدأت وزارة الصحة المصرية بتوزيعهم على المستشفيات شمال سيناء، لتلقي العلاج من خلال استخدام أسطول سيارات الإسعاف المجهزة.

استقبال 80 مصابًا فلسطينيًا

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير مصور منذ قليل، أنّ الدفعة الأولي لاستقبال مصر للجرحي والمرضي الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، لافتة إلى وجود انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحي والمصابين، مشيرا إلى أن هناك استعدادات بمستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 70 مصابا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بسبب استشهاد بعضهم ومعالجة آخرين.