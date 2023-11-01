«الصحة» تفتح أبوابها للجرحى الفلسطينيين: جاهزون لخدمة الحالات الحرجة

أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، أنّ سيارات الإسعاف بدأت استقبال الجرحى الفلسطينيين من غزة، حيث وصل عدد سيارات الإسعاف إلى 40 سيارة ممهدة لاستقبال 81 جريحًا من الحالات الحرجة فقط.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان لـ«الوطن» - طلب عدم ذكر اسمه -، أنّه المقرر فرز الجرحى الفلسطينيين وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل إلى المستشفيات المصرية على الفور.

وأكد المصدر، أنّ المستشفيات المصرية جاهزة لاستقبال الحالات المرضية وتقديم الأدوية اللازمة لها، لافتا إلى تجهيز 4 مستشفيات في مدن «العريش وبئر العبد والشيخ زويد ونخل»، بإجمالي 500 سرير مزودين بجميع الخدمات.