قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات والطيور في مركز قلين بكفر الشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، قافلة طبية بيطرية بقرية المرازقة التابعة لمركز قلين، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توقيع الكشف البيطري بالمجان على 1595 حالة

وتمكنت القافلة من توقيع الكشف البيطري على 1595 حالة بقرية المرازقة والقرى المجاورة بمركز قلين، وجاءت الحالات عبارة عن 78 حالة أمراض باطنة، و15 حالة تناسليات، و2 حالة جراحة، و1500 حالة دواجن، بالإضافة إلى رش 150 حيوان، وجرى صرف العلاج المجاني اللازم للحالات المريضة.

جاء ذلك بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، وبحضور الدكتور محمد غرابة، مدير إدارة الرعاية، والدكتور محمود غالب، والدكتور عماد عبد العزيز، بإدارة الرعاية بالمديرية، والدكتور محمد أبو سلامة، مدير إدارة قلين البيطرية، والدكتور إبراهيم بنات، والدكتور عصام دياب، والدكتورة سومة الدهشان، والدكتورة مي عيسى.

استمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، على استمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية، بكافة مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوقيع الكشف الطبي على كافة أنواع الحيوانات والطيور، وصرف العلاج اللازم، حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة إنتاجيتها.