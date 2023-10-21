مدير «بيطري كفر الشيخ» يتابع سير العمل في مجازر دسوق وقلين

قام الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالمرور على المجازر بنطاق إدارات دسوق وقلين، للوقوف على جاهزية هذه المجازر لاستقبال المذبوحات المتوقع زيادتها خلال فترة الاحتفال بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الاطمئنان على مدى توافر جميع مستلزمات العمل بالمجازر

واطمأن «بشار»، على مدى توافر جميع مستلزمات العمل بالمجازر، والتنبيه بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التعليمات والمتابعة الدائمة، مشدداً على ضرورة تعقيم وتطهير المجازر، قبل وبعد أعمال ذبح المواشي.

استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال

وأشار «بشار» إلى أنّ الحملات الرقابية مستمرة على الأسواق والمحال، لمراقبتها، والتأكد من سلامة اللحوم والدواجن والأسماك، وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، للحفاظ على صحة المواطنين، إضافة لحملات على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، للتأكد من صلاحيتها.

محافظة كفر الشيخ تحتفل بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي

وتحتفل محافظة كفر الشيخ هذه الأيام بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي، والذي بدأ من أمس الجمعة 20 أكتوبر ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل 27 أكتوبر، ويقتصر الاحتفال على زيارة المريدين فقط دون إقامة أي مواكب كما كان يُفعل قبل جائحة كورونا في 2020.

مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

ويُعد مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، ويحتفل به أكثر من 77 طريقة صوفية، كما يزوره أكثر من 2 مليون زائر من مُختلف أنحاء الجمهورية، وبعض الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الأوروبية.