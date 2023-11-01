وظائف خالية للشباب في كبرى الشركات بالإسكندرية.. اعرف التفاصيل

أعلنت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، عن توافر وظائف خالية بكبرى الشركات بالإسكندرية، وذلك لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة ولمن لا يحملون مؤهلات، حيث أوضحت أن الوظائف تم توفيرها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، لتخفيف العبئ عن الشباب الراغبين في العمل.

وعن طريقة التقدم إلى الوظائف المتاحة، أوضحت أن الراغبين في التقدم للعمل ليس عليهم سوى التوجه إلى الحي لمعرفة الوظيفة المناسبة بحسب المؤهل، ثم التوجه إلى الشركة المعنية بالوظيفة بمصوغات التعيين.

وظائف خالية في الإسكندرية

وأكدت المهندسة نهى خليفة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحي يقوم بدوره المجتمعي في العمل على توفير فرص العمل للشباب، من خلال التعاون مع القوى العاملة والشركات بالإسكندرية، وذلك لمساعدة أبناء وشباب أهالي حي الجمرك في الحصول على عمل يناسب مؤهلاتهم.

وطالبت رئيس حي الجمرك، الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل مناسبة بالحضور إلى ديوان عام الحى للتعرف على الوظائف المناسبة لهم والمستندات المطلوبة، وبعد ذلك يتم توجيهم إلى لشركات حسب التخصصات المطلوبة، لافتة إلى أن الحي يقوم بالإعلان شهريًا عن الوظائف المتوفرة.

وأضافت أن الوظائف التي يوفرها الحي يراعى فيها كل الفئات المجتمعية سواء من حملة المؤهلات العليا بمختلف تخصصاتها أو الدبلومات الفنية، إلى جانب توفير وظائف لمن لا يحملون أي مؤهلات تعليمية حيث أنهم جزءً لا يتجزأ من المجتمع.

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وحول الوظائف المتاحة التي أعلن عنها الحي، فجاءت كالتالي: