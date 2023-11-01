رئيس البورصة: نشجع الشركات العائلية على القيد في جداولنا

شارك أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في فعاليات مؤتمر «الشركات العائلية: فرص التوسع والاستمرار» الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، يوم الثلاثاء، الموافق 31 أكتوبر 2023.

وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى بعنوان «استراتيجية التوسع من نطاق الشركة العائلية.. الطرح في البورصة»، أكد الشيخ أهمية الطرح في البورصة للشركات العائلية، حيث يوفر لها العديد من المزايا، منها «القدرة على الوصول لمصادر التمويل اللازم للتوسعات، والسيولة المتمثلة في سهولة بيع وشراء الأوراق المالية، وخلق قيمة سوقية للشركات قائمة على تسعير أسهمها وفقا لآليات العرض والطلب».

وأشار الشيخ إلى أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة للشركات العائلية، حيث يساهم ذلك في نموها واستمراريتها على المدى الطويل، مشيدا بالدور الفعال للمركز المصري للتحكيم الاختياري في حل الخلافات بين الشركات العائلية، حيث يوفر ذلك حلا سريعًا وفعالًا ودائمًا.