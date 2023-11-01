«مياه سوهاج»: ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المحطات

قام المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بجولة تفقدية بمحطة مياه غرب السطحية ومحطات رفع الصرف «رقم 2»، «الجوازات»، «بلصفورة المدمجة»، «بلصفورة المطورة»، «الروافع المدمجة».

تأمين محطات المياه بسوهاج وترشيد الطاقة

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية، وإجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة، وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل، هذا بالإضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع أي تسريب لغاز الكلور، وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفوري مع أي بلاغات تحقيقا لرضا المواطنين.

فريق زيارة وتفقد محطات مياه سوهاج

يذكر أنه رافق رئيس مياه سوهاج خلال تلك الجولة المهندس علاء عبد المقصود رئيس منطقة مياه الشرب لقطاع وسط والمهندس فكري حماد رئيس منطقة الصرف الصحى لقطاع وسط.