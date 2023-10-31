وظائف خالية للشباب من الجنسين في سوهاج.. اعرف التفاصيل

ضمت نشرة التوظيف النصف شهرية الصادرة عن مديرية العمل بمحافظة سوهاج عدة وظائف خالية للشباب من الجنسين، بعدة مجالات بينها للمؤهلات العليا والمؤهلات المتوسطة وبدون مع الفوز بامتيازات منها تأمين اجتماعي وتأمين طبي، على أن يتم توفير سكن وبدل انتقال للمغتربين، بينما يتم تحديد الراتب وفقا للخبرة والتخصص بما لا يتعارض مع الحد الأدنى للأجور.

خريطة الوظائف الخالية بسوهاج

وتنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بمحافظة سوهاج وفقا لنشرة التوظيف الدورية بالمديرية كالتالي،

-تطلب شركة صناعية ميكانيكى وسائقين وعمال وبرادين، راتب يبدأ من 3 آلاف جنية مؤهلات عليا ومتوسطة سن يبدأ من 20 حتى 40 عاما، ومهندسين ميكانيكا ويحدد الراتب، وفقا للمقابلة الشخصية، مع توفير طبي واجتماعي.

-تطلب شركة تجارية محصلين مؤهلات عليا ومتوسطة سن حتى 35 عاما راتب يبدأ من 4 ألاف جنية، مع توفير طبي واجتماعي.

الأوراق المطلوبة للوظائف الخالية بسوهاج

وحددت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، الأوراق المطلوبة للتقديم على الوظائف الالية كالتالي،

-شهادة التخرج.

-صورة البطاقة الشخصية.

-السيرة الذاتية.

-طلب موضح به العمل المطلوب .

-وسيلة تواصل للتواصل هاتفيا مع من تنطبق عليهم شروط الوظيفة .

شروط الوظائف الخالية بسوهاج

.بينما كانت شروط الوظائف الخالية ، تنحصر في مناسبة الوظيفة المطلوبة لراغب العمل سواء التخصص أو مجال الدراسة أو المهارات الفنية المطلوبة.

طريقة التقديم على فرص العمل بسوهاج

ويتم التقديم على الوظائف الخالية بمديرية عمل سوهاج يدويا بمقر مديرية العمل بشارع أسيوط سوهاج بمدينة سوهاج، مع عدم الالتفات لأى طلبات تصل بأي طريقة أخرى.