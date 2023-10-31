تكريم 6 قطاعات في شركة مياه سوهاج لحصولها على شهادة الجودة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج اجتماعا موسعا، ضم رؤساء القطاعات والمناطق والأفرع ومديري العموم، لمناقشة معدلات الأداء، وموقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية.

تركيب العدادات بمبادرة حياة كريمة بسوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الاجتماع استعرض موقف تركيب العدادات ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وكذلك الموقف التنفيذي لتغيير العدادات المُعطلة، إضافة إلى مناقشة المقترح الخاص بميكنة تقييم أداء العاملين، والتي تأتس في إطار الحوكمة والترشيد والتحول الرقمي.

تكريم 6 قطاعات حاصلة على شهادة الجودة

وأوضحت إنجي جمال، مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية بالشركة، تكريم 6 قطاعات وإدارات عامة حاصلة على شهادة الأيزو، وهي قطاع الموارد البشرية، والإدارات العامة للسلامة والصحة المهنية، وشؤون مجلس الإدارة، والعلاقات العامة والإعلام، والتوعية والتدريب ودعم النزاهة، وكذلك العاملين المتميزين بقطاع التخطيط، لمجهوداتهم في إعداد القائمة النهائية لمشروعات مبادرة حياة كريمة، وكذلك المميزين بقطاع الدعم الفني، لدورهم في إصلاح وصيانة معدات الشركة والدفع بمعدات جديدة، تسهم في حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة أي سيول أو أمطار متوقعة على محافظة سوهاج.