جريمة ثانية في جباليا.. قصف مربع سكني وسقوط عشرات الشهداء والجرحى

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت جريمة ثانية بعد أقل من 24 ساعة في مخيم جباليا، إذ استهدفت مربعًا سكنيًا في الفالوجا بمخيم جباليا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

شهداء جريمة الفالوجا في مخيم جباليا

وتقدر الحصيلة الأولية لاستهداف المربع السكني في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا بعدة صواريخ؛ بالعشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، وهناك تخوف من ارتقاء المزيد كون المخيم يكتظ بمئات النازحين.

يذكر أن الاحتلال ارتكب أمس، جريمة بشعة في مخيم جباليا، بعد استهداف مربع سكني بالكامل، أسفرت عن استشهاد واصابة المئات من أبناء شعبنا هناك.

بدء العد التنازلي لوقف المولدات في مستشفيات قطاع غزة

وأعلنت مصادر طبية في غزة، بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي، بسبب قرب نفاد الوقود، ما ينذر بجريمة صحية غير مسبوقة، خاصة بعد إغلاق 15 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وجرى الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المستشفيات 2000 سرير).

كما أوقفت 6 مستشفيات في قطاع غزة عملياتها بسبب نقص الوقود الحاد، كما تعاني مراكز الخدمة الصحية من نقص وحدات الدم.