استشهاد أطفال في قصف إسرائيلي على جباليا.. وعودة تدريجية للاتصالات بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا عشوائيا على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء الأطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف جباليا.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، أنّ الاتصالات بدأت العودة تدريجيا إلى قطاع غزة بعد انقطاعها لساعات، وأنّ صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة نير إسحاق بغلاف غزة.

وأدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني الذي طال مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا، واعتبرت الجريمة انتهاك صارخ جديد للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد الأزمة الراهنة تعقيدًا ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على المستويات كافة.

وحذّرت مصر من مغبة استمرار الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هربا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.