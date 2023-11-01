أسامة السعيد: استقبال المصابين الفلسطينيين بمعبر رفح استكمال لجهود مصر في دعم القضية

قال أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن مشهد استقبال المصابين الفلسطينيين في معبر رفح استكمال للجهود المصرية التي لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لهذه الأزمة من أجل تخفيف معاناة الأشقاء بقطاع غزة سواء من خلال إدخال المساعدات الغذائية والدوائية أو محاولة التخفيف من حدة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

إدخال المساعدات لقطاع غزة

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترانيوز، أن هذا شريان حياة جديد تمده مصر للأشقاء في قطاع غزة، كما استطاعت ونجحت في إدخال المساعدات، وهي الآن تنجح في استقبال مجموعة من الجرحى والمصابين إلى مصر.

السعيد: مصر أول دولة تحملت عبء القضية الفلسطينية

وأكد أن مصر أول دولة تحملت عبء القضية الفلسطينية منذ 1948 وحتى قبلها، وحاربت من أجل القضية الفلسطينية، وعندما اختارت مصر السلام اختيارا استراتيجيا كانت فلسطين جزءا من الرؤية المصرية، وتحركت القاهرة على كل المستويات الإنسانية والسياسية والدبلوماسية في المنظمات الدولية لإبقاء القضية الفلسطينية حية في الضمير العالمي.