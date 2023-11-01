محافظ شمال سيناء: جهزنا شقق سكنية للفلسطينيين العالقين في العريش

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الفلسطينيين العالقين في مدينة العريش منذ بدء الحرب على غزة، جُهّزت لهم شقق سكنية في منطقة السبيل غرب العريش، وخصصت لهم عمارات كاملة في منطقة السبيل.

تقديم خدمات طبية متكاملة للعالقين الفلسطينيين

وأوضح محافظ شمال سيناء، في بيان له اليوم، أن العمارات السكنية تم تأسيسها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، والتضامن الاجتماعي، لعدم مبيت العالقين في فنادق قد تكون أسعارها مرتفعة، خاصة وأن حالتهم قد لا تسمح بذلك، لافتًا إلى أن الشقق السكنية تم تجهيزها بأثاث جيد، وسبل إعاشة كاملة من مياه وطعام، علاوة على تقديم خدمات طبية كاملة في أماكنهم، أو من خلال الكشف في مستشفى العريش العام أو الوحدات الصحية.

حصر أسماء الفلسطينيين

من جانبه، قال الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إن الهلال الأحمر شكل مجموعة من اللجان، وأوكل لها حصر أسماء الفلسطينيين في مدينة العريش، وتم تقديم خدمات لهم، سواء على مستوى الطعام أو الدواء، وذلك قبل نقلهم إلى شقق السبيل برعاية كاملة بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء.

65 طائرة إجمالي المساعدات منذ بدء الحرب

من جهته أخرى، أعلن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، عن وصول 65 طائرة مساعدات إلى مطار العريش منذ بدء العدوان على غزة، موضحًا أن الطائرات حملت أكثر من 1600 طنًا من المساعدات الغذائية والإنسانية والأدوية لصالح قطاع غزة.

وأضاف الهلال الأحمر، أن المساعدات عبارة عن مستلزمات علاجية وأدوية، وسيارات إسعاف، وأغذية، ومولدات كهربائية لأهالي غزة.