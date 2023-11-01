نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية يجري جولة تفقدية لمتابعة سير العمل

أجرى الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الإدارية جولة تفقدية بحرم الجامعة الأهلية لمتابعة سير العمل وانتظام العملية التعليمية، رافقه الأستاذ مصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط المساعد والمشرف على الجامعة الأهلية وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

متطلبات سوق العمل

وأكد الدكتور المنشاوي رئيس الجامعة ما توليه إدارة الجامعة من اهتمام ورعاية لمتابعة سير العمل بالجامعة الأهلية، خاصةً أنها تضم كليات وبرامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي محليا وعالميا، تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم، لزيادة تنوع فرص التعليم العالي، وتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا والمنهجيات في التعليم، والتي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على أن تواكب أحدث نظم العملية التعليمية وقدرتها التنافسية حتى يتسنى للطالب التعلم و اكتساب المهارات اللازمة ليكون خريج متميز قادر على المنافسة والمساهمة فى تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة، مؤكدا مواصلة إتاحة كافة إمكانيات جامعة أسيوط وبنيتها التحتية من معامل و مستشفيات و قاعات دراسية لطلاب الجامعة الأهلية.

انتظام العملية التعليمية

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن أن الجولة هدفت إلى متابعة سير العمل وانتظام العملية التعليمية، مشيراً إلى أن القاعات والمدرجات مصممة بأحدث الوسائل التكنولوجية و مزودة بالسبورات الذكية التفاعلية، وأحدث الأنظمة الصوتية، كما تفقد العيادة الطبية لوضع إليه لتوفير رعاية صحية للطلاب الدارسين بالجامعة الأهلية، وما يستلزم ذلك من توفير طاقم طبى مزود بالاحتياجات الأساسية للتعامل مع أي حالة طارئة، وكذلك تفقد الملاعب الرياضية والمناطق الترفيهية المخصصة للأنشطة الطلابية، موجها بعض النصائح للطلاب الذين تساعدهم في تنمية مهاراتهم المختلفة، وحثهم على ضرورة الاجتهاد والسعي من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم و الرعاية واحتضان أبنائها من الطلاب الجدد، وتوفير المناخ العلمي المناسب الذى يساعدهم على التفوق.