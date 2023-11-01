المنظومة الصحية في غزة على وشك الانهيار.. والمتطوعون «طوق نجاة» (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا عن المنظومة الصحية في غزة واقترابها من الانهيار، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على المستشفيات والمراكز الطبية ومحيطها، إلى جانب استشهاد عشرات الأفراد من الأطقم الطبية ورجال الإنقاذ بالحماية المدنية منذ السابع من أكتوبر.

وأوضح التقرير، أنّ مسؤولي الخدمات الطبية في غزة لجأوا إلى المتطوعين ومن تدربوا على الإسعافات لمساعدة المستشفيات وفرق الطوارئ التي تتجه نحو الانهيار.

وأضاف: «رغم استجابة المتطوعين في غزة، إلا أنّ المنظومة الصحية ما زالت بحاجة إلى مزيد من العاملين جراء القصف المتواصل، والحالات التي تفوق قدرة استيعاب المرافق الطبية».

المناطق المحصنة

وتابع: «اتجاه المنظومة الصحية في غزة إلى حافة الانهيار يأتي في ظل تواصل الغارات الإسرائيلية الوحشي على المناطق المحصنة، بموجب القانون الدولي الإنساني»، وقال مدير شؤون وكالة اللاجئين الأونروا، إنّ انهيار النظام المدني أدى إلى توقف 4 مراكز توزيع مساعدات للأمم المتحدة عن العمل في غزة.