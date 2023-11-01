«القاهرة الإخبارية»: مستشار الرئيس الفلسطيني يعرب عن عدم تفاؤله بزيارة بلينكن للمنطقة

أفاد نبأ عاجل، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، صرَّح بأنه لا يعتقد أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المقررة للمنطقة، ستؤدي إلى وقف «المذبحة».

«الهباش»: نريد وقفاً فورياً لإطلاق النار

وتابع «الهباش»، في تصريحاته: «نريد وقفاً فورياً لإطلاق النار، ووقف مذابح سلطات الاحتلال بحق المدنيين، والتي تنفذها إسرائيل بقطاع غزة».

نرفض التهجير وسنبقى في أراضينا

واستطرد مستشار الرئيس الفلسطيني، «نريد من الولايات المتحدة أفعالاً لا أقوالاً لوقف العدوان على غزة، ونرفض بشكل قاطع أي مخططات لتهجير الفلسطينيين، وسنبقى في أراضينا».