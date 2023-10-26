محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير النيجر سبل تفعيل اتفاقية التوأمة مع نيامي

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، السفيرة ثاني نانا عائشة أنديا، سفيرة جمهورية النيجر لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين، ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود محافظة الإسكندرية لتحقق عدد من العلاقات المشتركة مع الدول والمدن الأخرى لما لها من أهمية إذ إن الإسكندرية مدينة اقتصادية وسياحية.

تفعيل اتفاقية التوأمة والتعاون القائمة بين مدينة الإسكندرية ومدينة نيامي

وأكد محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، حرص المحافظة على بدء تفعيل اتفاقية التوأمة والتعاون القائمة بين مدينة الإسكندرية ومدينة نيامي بجمهورية النيجر، في مختلف المجالات السياحة والتعليم، وتبادل الخبراء، والبنية التحتية، والاجتماعية والاقتصادية والمنتجات الدوائية.

سفيرة النيجر: تفعيل الاتفاقية القائمة بين مدينتي الإسكندرية ونيامي

من جانبها، أشادت السفيرة بمكانة مدينة الإسكندرية بين المدن، مؤكدة أهمية تفعيل الاتفاقية القائمة بين مدينتي الإسكندرية ونيامي، وتوطيد أواصر التعاون بين الجانبين على كل الأصعدة.

سفيرة النيجر تثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي

كما ثمنت السفيرة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الرخاء الاقتصادي وفي تحقيق الأمن و الاستقرار .