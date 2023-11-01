 باحث بـ«الفكر والدراسات»: فتح معبر رفح نجاح للجهود المصرية في التخفيف عن غزة

تتواصل الجهود المصرية للتخفيف معاناة السكان في قطاع غزة عبر العديد من الوسائل إذ استقبلت مصر العديد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، للعلاج في مستشفيات الشيخ زويد والعريش حسب تصنيف حالتهم الصحية، كما سمحت بمرور حاملي الجنسيات الأجنبية ودخول شاحنات المساعدات التي بلغت 300 شاحنة وفقا للقاهرة الإخبارية.

نجاح الجهود المصرية

وقال علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن فتح معبر رفح يندرج تحت إطار نجاح الجهود المصرية الرامية والمستمرة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأشار عاطف في تصريحاته لـ"الوطن" إلى أن نقل المصابين والجرحى في الحالات الخطيرة من شانه التخفيف على القطاع الطبي الفلسطيني الذي يعاني من الضغط الشديد منذ بداية الأزمة وخصوصا مع ضرب المستشفيات مثل المستشفى الميداني ومحيط مستشفى القدس وغيرها، مؤكدا أن أصرار مصر على عودة المصابين بعد تماثلهم للشفاء يؤكد تمسك مصر بموقفها السياسي والإنساني في آن واحد.

التخفيف عن معاناة قطاع غزة وقوة الاتصالات المصرية

وتابع الباحث، أن مصر تسعى منذ بداية الأزمة للتخفيف على المواطنين في قطاع غزة والسعي لحل القضية من جذورها سياسيا وعدم السماح بتصفية القضية من خلال تهجير مواطني غزة إلى أرض سيناء ولكن بحل جذري يتضمن حل الدولتين، وأضاف عاطف، أن خروج حاملي الجنسيات الأجنبية عبر معبر رفح يؤكد مدى قوة الاتصالات الخارجية المصرية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية والتنسيق على مستوى عال سواء لخروج حاملي الجنسيات الأجنبية أو للتشاور والتباحث من أجل حل القضية وتخفيف المعاناة الإنسانية.