خبير دولي: مصر نجحت في نقل صورة حقيقية للعالم عن واقع غزة 

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة منذ بداية العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة، من أجل تهدئة الأوضاع داخل القطاع والسيطرة على التصعيد المستمر وإلحاق السلام بالمنطقة، من خلال جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة.

جني ثمار الجهود الدبلوماسية المصرية

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية بدأت في جني الثمار، وظهر ذلك في العديد من الأمور على مدار الأيام الماضية، من أبرزها فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني والبدء في إدخال الجرى الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، وحرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على تكثيف الاتصالات من أجل ضمان سيولة خروج الجرحى والرعايا الأجانب وفق الأعداد المتفق عليها بين مختلف الأطراف.

وأوضح أن استمرار جيش الاحتلال الاسرائيلي في التصعيد داخل قطاع غزة، ومحاولات الاجتياح البري للقطاع، تكلف الطرفيين خسائر، وأضاف: «مما لا شك فيه، أن الاجتياح البري سيكلف جيش الاحتلال الاسرائيلي خسائر فادحة»، وأوضح أن هناك العديد من المعوقات أمام جيش الاحتلال تحول دون الاجتياح البري، من أبرزها وجود المحتجزيين.

نجاح مصر في نقل صورة حقيقية عن واقع غزة

ولفت إلى أن الجهود الدبلوماسية في القضية الفلسطينية تكللت بالنجاح، حيث أن العديد من المواطنين في المجتمع الأمريكي غير موافقين على ازدواجية المعايير، والتساهل مع جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل بشكل يومي في حق المدنيين الفلسطينيين قائلا: «إن دل هذا فيدل على نجاح مصر في نقل صورة حقيقية حول واقع غزة إلى العالم»، هذا إلى نجاحها في ى التنسيق مع مختلف الدول لضمان تواجد ممثليهم في نطاق معبر رفح من الجانب المصرى لاستقبال رعاياهم، وتوفير المستندات التي ستساعد في عملية عودتهم إلى دولهم، ما يعكس ثقة العالم في مصر.