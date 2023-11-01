الاحتلال الإسرائيلي يغلق سوق الخضروات المركزي في «بيتا» بنابلس

أغلقت قوات الاحتلال، اليوم، سوق الخضار المركزي في بلدة بيتا جنوب نابلس، وأجبرت أصحاب المحلات على إخلائها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

قوات الاحتلال أبلغت البلدية بإغلاق سوق الخضروات

وقال رئيس بلدية بيتا محمود برهم لـ«وفا» إن قوات الاحتلال أبلغت البلدية بإغلاق سوق الخضروات المركزي في بيتا حتى إشعار آخر.

وأضاف أن جنود الاحتلال قاموا صباح اليوم بإجبار التجار على إخلاء السوق خلال ساعة واحدة.

نصب حاجز عسكري عند مدخل السوق

وأشار برهم إلى أن سلطات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل السوق منذ عشرين يوما، وتقوم بمنع المركبات من المرور إلى السوق، ما يضطر التجار لسلك طرق بديلة طويلة، ما أدى إلى انخفاض الحركة التجارية في السوق لتصل إلى النصف.

وأضاف برهم أن سوق الخضروات هو سوق مركزي يستقبل الخضراوات والفواكه من جميع محافظات الوطن، ويؤمه مئات التجار يوميا.