سلطنة عمان تدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في غزة

أدانت سلطنة عمان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

استمرار العدوان العشوائي الغاشم من قبل قوات الاحتلال

وأكدت وزارة الخارجية العمانية أنّ استمرار العدوان العشوائي الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستهداف المرافق العامة وقتل المدنيين وحصارهم يُشكل جرائم حرب وخرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل عدوانًا شنيعًا على الإنسانية.

ضرورة وضع حد فوري للممارسات غير الإنسانية

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وضع حدّ فوري لهذه الممارسات غير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الذي لا يطالب إلا بحقوقه التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، والداعية إلى استعادة الفلسطينيين أراضيهم المحتلة والعيش بحرية وكرامة ضمن حل الدولتين.