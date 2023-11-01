رئيس الاستخبارات العسكرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي: فشلنا في أداء مهمتنا

قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهرون حليوة، إنهم فشلوا في أداء مهمتهم، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأقر «حليوة» بمسؤوليته عن الفشل في إعطاء تحذير مسبق قبل وقوع هجوم 7 أكتوبر.

نتنياهو يعتذر عن تحميل الأمن العام والاستخبارات مسؤولية أحداث 7 أكتوبر

واعتذر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، عن تصريحاته الأخير بشأن مسؤولية الأمن العام والاستخبارات عن هجوم 7 أكتوبر، قائلا: «نقدم الدعم الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية، ونعزّز القوات في غزة».

وقال نتنياهو في تصريحات له، إنّه لم يتلقَ أي تحذيرات بشأن نية حركة الفصائل الفلسطينية شن هجوم ضد دولة الاحتلال، وحمّل إدارة الاستخبارات فشل توقع عملية الفصائل المباغتة وغير المسبوقة «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر.

نتنياهو: لم نتلق أي تحذيرات بشأن أحداث 7 أكتوبر

وكتب نتنياهو على «إكس» تغريدة أصر فيها على أنّه «لم يتلق أي تحذيرات بشأن نوايا الفصائل الفلسطينية شن حرب على إسرائيل في أي وقت من الأوقات».

وأضاف: «كل الهيئات الأمنية بما في ذلك الاستخبارات الحربية، ورئيس الشين بيت، كانوا من الرأي القائل إنّ الفصائل الفلسطينية ارتدعت وترغب في الوصول إلى تسوية».