تشكيل لجنة لمتابعة صيانة محطات تحلية مياه البحر في مطروح (صور)

عقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعا موسعاً مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع، لمتابعة الحالة الفنية لمحطات تحلية مياه البحر، مشيرا إلى ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمعدات، بهدف الوقوف على الحالة الفنية لها بصفة دورية ومتابعة عملية التشغيل، والاهتمام بالحالة العامة للمحطات بهدف الحفاظ على كفاءة المحطة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

لجنة مختصة لمتابعة صيانة محطات التحلية

ووجه رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، اليوم، باستمرار الزيارات الاسبوعية للجنة المختصة بالأفرع على المحطات والتنبيه على مسئولى المحطات بضرورة توفير دفاتر التشغيل والصيانة وخطة التشغيل للمحطة ومعدات السلامة والصحة المهنية اللازمة، وكذلك رصد موقف طلمبات محطات الرافع والمعالجة والتنقية العاطلة والاجراءات التى تم اتخاذها لكل محطة على حدة، والتأكيد على تنفيذ خطط التطهير والصيانة الوقائية للشبكات والمحابس بالشركة طبقاً للمخطط.

رفع كفاءة المحطات

وأوضح رئيس شركة مياه مرسى مطروح أن الشركة تسعى لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال أعمال رفع كفاءة المحطات والروافع وغيرها من الأعمال التى تسهم فى رفع مستوى الخدمة.