إنجازات الدولة في تحلية مياه البحر.. 4 محطات جديدة تلبي احتياجات مطروح

نجحت الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة في إنشاء مجمع محطات تحليل مياه البحر في مدينة مرسى مطروح الرميلة، الذي يضم 4 محطات وهم «الرميلة واحد»، و«الرميلة 2»، و«الرميلة 3»، بالإضافة إلى «الرميلة 4»، والجاري الانتهاء من أعمال الأخيرة لافتتاحها خلال الأيام المقبلة، للقضاء نهائياً على أزمة نقص مياه الشرب التي عانت منها مرسى مطروح.

خريطة إنشاء محطات التحلية مياه الشرب في مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى الانتهاء من إنشاء عدد من محطات التحلية على البحر لتوفير مياه الشرب لأهالي محافظة مطروح منها محطة تحلية في مدينة السلوم وجاري حالياً توسعتها وزيادة طاقتها، ومحطة تحلية في مدينة سيدي براني، ومحطة تحلية في مدينة النجيلة البحرية بخلاف مجمع محطات الرميلة، ومحطة تحلية كليوباترا غرب مدينة مرسى مطروح، لتوفير المياه لمنطقة قرية القصر، وقرية أم الرخم والمناطق الواقعة على البحر حتى شاطئ عجيبة، والغرام وكليوباترا، وإنشاء محطة تحلية مياه باغوش في الكيلو 40 شرق مرسى مطروح.

محطة تحلية الرميلة 4 تكفي احتياجات مطروح

وأضاف محافظ مطروح، إن محطة تحلية مياه البحر في مدينة مرسى مطروح «الرميلة 4»، تنتج وحدها 65 ألف متر مكعب يوميا، ما توفر جميع الاحتياجات من مياه الشرب لأهالي مدينة مرسى مطروح والمصطافين في ظل الاستقبال المدينة سنوياً إلى ما يقرب من 7 ملايين زائر للاستمتاع بالمزارات السياحية في مرسى مطروح وهي أحد أهم إنجازات الدولة خلال الفترة الأخيرة لحل نقص مياه الشرب والقضاء عليها نهائياً.