محافظ مطروح: رفع حالة الطوارئ لسحب مياه الأمطار من الشوارع ومحيط المدارس

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة، والتعامل مع جميع المناطق المتضررة من السيول التي ضربت مطروح، وتكثف فرق الطوارئ من جهودها بالدفع بسيارات ومعدات لسحب جميع تراكمات المياه في الطرق الداخلية، واستمرار سحبها من الطرق في مناطق الكيلو 4 ووادي الرمل ومنطقة الخروبة وقرية القصر والطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية».

كما جرى توزيع مواد غذائية على أهالي تلك المناطق، وتعطيل الدراسة اليوم الأحد لجميع الطلاب في مدينة مرسى مطروح، وجارٍ مراجعة تجمعات المياه داخل المدارس والتعامل معها حفاظا على المباني والتلاميذ.

غطاء سحابي في مرسى مطروح

وتتعرض المدينة الساحلية خلال طقس مرسى مطروح اليوم، لغطاء سحابي بجميع المناطق السكنية، في ظل غياب الشمس تماما، مع عدم استقرار حالة الطقس، بعد تعرض المدينة لسيول بمختلف الأحياء وتجمعت كميات كبيرة من مياه الأمطار حول المنازل وأثرت على الطرق.

طقس مرسى مطروح

وتسجل درجات الحرارة في طقس مرسى مطروح اليوم، 26 درجة للعظمى و19 للصغرى، مع ارتفاع نسبة الرطوبة لتسجل 73%، كما تسجل سرعة الرياح 8 كيلومترات في الساعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار في مطروح وعلى المناطق الساحلية الشمالية، بنسبة تتراوح ما بين 20% وحتى 30%.