اختام فعاليات الدورة التدريبية للمعايير القومية لبنوك الدم في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن اختتام إدارة بنوك الدم ومشتقاته الدورة التدريبية الخاصة ببنوك الدم تحت عنوان «المعايير القومية لبنوك الدم الإصدار الحديث 2023»، بمشاركة نحو 30 من الأطباء والصيادلة والفنيين والتمريض.

فعاليات التدريب الخاص لبنوك الدم بالدقهلية

وأشار «مكين»، في بيان له أن فعاليات التدريب جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية.

دورة عن الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته بالدقهلية

وكانت الدورة استمرت على مدار 3 أيام وتضمنت فعاليات اليوم 9 محاضرات علمية حول الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته سياسات ومعايير بنوك الدم، وأخرى حول جوده الدم وأنواع القرب المستخدمة في التبرع علاوة على تدريباً على سياسات مكافحه العدوي الخاصة ببنوك الدم.

وأوضح أنه حاضر بالدورة الدكتورة رحاب جمال صبح من إدارة بنوك الدم بالمديرية، والدكتورة مني غنيم والدكتورة إيمان غبور من بنك دم طلخا إلى جانب الدكتورة يارا البيلي، والدكتورة أسماء شومان من بنك دم بلقاس بالدقهلية.