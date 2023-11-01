مسؤولة بالهلال الأحمر الفلسطيني: نشعر بالفخر تجاه الدور المصري الداعم لنا

قالت منى عارف، مسؤولة بالهلال الأحمر الفلسطيني، إنها تشعر بالفخر بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، موجهة الشكر للرئيس المصري والشعب والحكومة على الدعم المتواصل، لافتة إلى أن التعاون بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني تاريخي.

وأوضحت في حوار لها عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الهلال الأحمر المصري أدخل أكثر من 250 سيارة محملة بكل المساعدات إلى قطاع غزة، ولكن القطاع بحاجة للمزيد من الدعم نظرا لأن الوضع يزداد سوءا، مشيرة إلى أن هناك نحو 40 سيارة إسعاف مصرية في انتظار الدخول لنقل المصابين، وأغلب الحالات كسور ونزيف.