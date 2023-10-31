الهلال الأحمر الفلسطيني يقلص عدد سيارت الإسعاف بسبب نقص الوقود

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها اضطرت إلى تقليص عدد سيارات الإسعاف بسبب نقص الوقود نتيجة فرض الاحتلال الإسرائيلي الحصار الكامل على قطاع غزة.

نزوح إلى المرافق الصحية في فلسطين

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فإن جميع الوكالات الإنسانية وموظفيها واجهوا قيوداً كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية، حيث لا يمكن للشركاء في المجال الإنساني الوصول بأمان إلى الأشخاص المحتاجين والمستودعات التي يتم تخزين إمدادات المساعدات فيها.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية.

34 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل في غزة

وبينت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن نحو 34 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة تعرضت للتدمير الكامل، و150 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفق صحي و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، و221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا، وتعرضت 42 منشأة تابعة للأونروا للتدمير بما في ذلك ما فيها الأماكن التي لجأ إليها النازحون، كما تضررت 7 كنائس و11 مسجدا نتيجة القصف.