الهلال الأحمر المصري يسلم نظيره الفلسطيني 26 شاحنة مساعدات

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، أنها سلّمت نظيرها الهلال الأحمر الفلسطيني، الدفعة الثامنة من المساعدات الإنسانية العاجلة المكونة من 26 شاحنة، والإغاثية والطبية، عبر معبر رفح البري.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، في تصريح لـ«الوطن»، إن الجمعية مستمرة بجد واجتهاد في إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة بفلسطين، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وتنفيذ عميلة الاجتياح البري.

وأضاف «الناظر»، أن طبيعة المساعدات التي يتم إدخالها لقطاع غزة من قبل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تكون بناء على احتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدا أن الهلال المصري دائما ما يستقبل إغاثات من مختلف الدول العربية والأجنبية لإدخالها غزة.

ونوه المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن الجمعية مستمرة بشكل دائم في تعبئة المساعدات ليتم إدخالها لغزة أولا بأول، وهذا من خلال متطوعي الجمعية.

مكونات المساعدات المرسلة لقطاع غزة

وفي جولة لـ «الوطن» بجمعية الهلال الأحمر المصري، نستعرض لكم في السطور التالية، مكونات المساعدات التي يتم إرسالها لقطاع غزة بفلسطين، بناء على رغبة الهلال الأحمر الفلسطيني، وهي:

- قطن طبي.

- شاش.

- مكركروم.

- كحوليات طبية.

- مضادات حيوية.

- أدوية كوليسترول.

- مسكنات.

- حفاضات أطفال.

- تونة.

- أرز.

- مكرونة.

- صلصة.

- شاي.

- سكر.

- زيت.