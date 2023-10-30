قضايا الدولة تتبرع لصالح الهلال الأحمر لدعم الشعب الفلسطيني

قررت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، في خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق، التبرع بمبلغ مالي من مرتبات المستشارين لصالح الهلال الأحمر المصري، وذلك لتقديم يد العون والدعم للإخوة الفلسطينيين، لتخفيف المعاناة عنهم عقب العدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة.

ويأتي هذا التبرع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعرب المستشار الفخراني عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، راجين من المولى -عز وجل- أن يعين ويثبت الشعب الفلسطيني في محنته الحالية.