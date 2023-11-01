زوج المطربة جواهر ينفي وفاتها: صحتها جيدة وتستعد لأعمال جديدة

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أنباء عن وفاة المطربة جواهر، بعد صراع مع المرض، ليُخيم الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جهته، نفى سامي فهمي، زوج المطربة جواهر لـ«الوطن»، ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن ما أثير حول وفاة زوجته بعد صراع مع المرض، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال إن زوجته المطربة جواهر، بصحة جيدة، ولم تُصاب بأي مكروه، وتمارس حياتها بشكلٍ طبيعي، لافتًا إلى أنها تواصل التحضير لأعمال جديدة.

رحيل الفنانة الكويتية جواهر

وتبين أنّ الفنانة الكويتية جواهر، هي من رحلت عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء، حسبما نشرت المذيعة الكويتية مي العيدان، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله، الفنانة جواهر الكويتية، اللي اسمها الحقيقي منال المسفر عن عمر 45 عامًا بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعدة».

وتابعت: «قضت خلاله أكثر من 4 سنوات بالعلاج في لندن دون جدوى وعادة إلى الكويت وقضت بما يقارب الشهر في مستشفيات الكويت حتى تم اليوم وفاتها، اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وانزلها منزل حسن وتجاوز عنها وأكرمها لنظر بوجهك الكريم.. ادعولها فالدعاء رزق الميت».