جواهر العامري تفوز بجائزة سرد في أيام القاهرة لصناعة السينما

فازت المخرجة السعودية جواهر العامري، بجائزة سرد، مع الإشراف على تطوير سيناريو مشروع فيلمها الروائي الطويل «عزيز هالة»، في إطار منافسته في أيام القاهرة لصناعة السينما، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

جواهر العامري كاتبة ومخرجة سعودية

جواهر العامري كاتبة ومخرجة سعودية، تخرجت من جامعة عفت- فنون سينمائية، كتبت وأخرجت فيلم «مجالسة الكون»، الذي كان جزء من الفيلم الانثولوجي الطويل «بلوغ»، الذي عرض في افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2021، وأيضا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عالم 2021.

كتبت وأخرجت جواهر، فيلم سعدية سابت سلطان الذي شارك في عدة مهرجانات عربية وعالمية، وفاز في مهرجان السعودية للأفلام عام 2019 بجائزة أفضل فيلم طلبة قصير، كما أنتجت فيلم من يحرقن الليل للمخرجة سارة مسفر، الذي حصد على جوائز عدة، منها تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2020 من لجنة التحكيم.

وشارك أيضًا في مهرجان بالم سبيرنجز للأفلام القصيرة الدولي عام 2021، كما حصل الفيلم على جائزة السينما الواعدة في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي عام 2021.

مشروعها الأول يشارك في مهرجان البحر الأحمر

شاركت جواهر بمشروع فيلمها الطويل الأول عزيز هالة، في معمل البحر الأحمر بالتعاون مع معمل تورينو، ليحصل على جائزة التوزيع الكبرى 100 ألف دولار في سوق مهرجان البحر الأحمر عام 2021.

كما تخرجت من مبادرة الشرق الأوسط للإعلام MEMI 2022، وطورت وكتبت من خلالها مسلسلها الجديد، وتعمل حاليًا على إخراج فيلمها القصير، الذي من المتوقع تصويره في نهاية عام 2022.