«تعليم الإسكندرية»: تنظيم 600 ورشة عمل ومعسكرات بيئية للطلاب

قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن تعليم الإسكندرية نظّم ما يزيد عن 702 ندوة توعية وأكثر من 600 ورشة عمل ومعسكرات بيئية، كما تم عمل محاكاة لمؤتمر المناخ الذي أقيم في شرم الشيخ، بالإضافة إلى تشجير عدد كبير من المدارس وتنظيف الأسطح وورش عمل لإعادة التدوير.

جاء ذلك على هامش كلمته خلال ورشة عمل التغيرات المناخية وحقوق الطفل «بيئتنا مسئوليتنا»، التي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم ووزارة البيئة.

تنمية وعي الطلاب بقضايا تغير المناخ

وأضاف مدير تعليم الإسكندرية في كلمته، أنَّ الورشة تهدف إلى تنمية وعي الطلاب بقضايا تغير المناخ وإشراكهم في اقتراح توصيات ومبادرات للتغلب على الآثار السلبية لهذه الظاهرة.

تفاصيل الورش البيئية في الإسكندرية

وتأتي الورشة في إطار اهتمام الدولة بشئون البيئة وتغير المناخ وفي ظل توصيات مؤتمر المناخ COP27، وتضم الورشة 30 طالبًا من طلاب المدارس من عمر 10 - 15 عاما، في 3 محافظات بدءًا بالإسكندرية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بعقد وتنظيم ورش عمل وندوات توعية عن مخاطر التغيرات المناخية للطلاب والمعلمين.

وبدأت أعمال الورشة بعرض تقديمي من اليونيسيف عن تغير المناخ وتأثيره على الأطفال، ثم عرض وزارة البيئة عن تغير المناخ وتأثيره على مصر بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص، ثم يقسم الطلاب إلى 6 مجموعات لمناقشة أحد تأثيرات تغير المناخ وتقديم التوصية أو مبادرة للتغلب عليها، ويتم ذلك بمساعدة المعلمين وفريق عمل المجلس القومي بالطفولة والأمومة، يعقبه قيام الطلاب بعرض مبادراتهم وتوصياتهم على الحضور، وسيتم اختيار أفضل العروض والتوصيات لحضور فعاليات الورشة الختامية في القاهرة يوم 9 نوفمبر المقبل.