«تعليم الإسكندرية»: الاهتمام بتفعيل دور مجموعات الدعم وزيادة الأنشطة التربوية

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وإدارة الأمن، شدد فيه على ضرورة زيادة الاهتمام بتفعيل مجموعات الدعم وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023، مما يساعد في تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، وتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب في القاعات المجهزة بالإدارات التعليمية وبإشراف وتنظيم ومتابعة من الإدارات التعليمية والمديرية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بزيادة الاهتمام بتفعيل مجموعات وتفعيل يوم النشاط والاهتمام بالأنشطة التربوية.

الاهتمام بزيادة الأنشطة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن الاهتمام بتفعيل يوم النشاط بشتى أنواعه «ثقافي، فني، رياضي، اجتماعي، مسرحي، موسيقي» من ضروريات المديرية، وذلك لما تمثله أهمية الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات أبنائنا الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية والقيادية والمجتمعية وتنمية وغرس وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والرحمة والمشاركة والتسامح والمواطنة وقبول الآخر والعمل الفريقي التكاملي.

وأشار وكيل وزارة التعليم إلى أن خريجي الفرقة الأولى من المعلمين الذين تم تأهيلهم للعمل مديري مدارس بالأكاديمية العسكرية، والتركيز على القيام بمعايشة مع مديرين متميزين خلال الفترة المقبلة لحين تكليفهم بالمهام التي تم إعدادهم لها على أحدث النظم والمعايير العالمية.