ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% والمخزون الأمريكي يسجل 1.3مليون برميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، قبل الاجتماعات الرئيسية للبنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين تراقب السوق عن كثب، آخر تطورات الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي..

العقود الآجلة لخام برنت

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 2024 بنسبة 2.3% إلى 86.99 دولار للبرميل، بعد انخفاضه أكثر من 1% يوم الثلاثاء، فيما تحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر على انخفاض عند 87.41 دولار للبرميل عند انتهاء أجل العقد يوم الثلاثاء. بحسب تقرير لشبكة (CNBC) اليوم الأربعاء.

لعقود الآجلة لخام غرب تكساس

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.6%، ليرتفع إلى 83.10 دولار للبرميل، بعد أن خسر نحو 1.6% في الجلسة السابقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في (OANDA)، إنه لا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة، ويبدو أن ذلك يعوض بعض مستويات الإنتاج القياسية القادمة من الولايات المتحدة.

مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة

وارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، لتسجل 1.3 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات الوقود بنحو 360 ألف برميل، وفقاً لأرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 2.5 مليون برميل.

أسعار الفائدة الأمريكية

ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة، بهدف ترويض التضخم، إلى إبطاء النمو الاقتصادي، وتقليل الطلب على النفط، في حين أن خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإنفاق، قد يؤدي إلى زيادة استهلاك النفط.