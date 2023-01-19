ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بعكس التوقعات

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الخميس، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

مخزونات النفط الخام ارتفعت إلى 8.4 مليون برميل

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام زادت بواقع 8.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 593 ألف برميل، مضيفة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 3.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مشيرة إلى ارتفاع معدل استهلاك الخام بالمصافي إلى 202 ألف برميل يوميا، كما ارتفع معدل تشغيل المصافي بنسبة 1.2%.

ومن ناحية أخرى، ذكرت إدارة المعلومات الأمريكية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 3.5 مليون برميل تقريبا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

مخزونات نواتج التقطير تراجعت إلى 1.9 مليون برميل

كما نشرت الإدارة بيانات أظهرت أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت إلى 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بأن تزيد 122 ألف برميل، فيما قالت إن صافي واردات الخام الأميركية تراجع إلى 1.2 مليون برميل يوميا.