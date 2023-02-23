ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ مايو 2021

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سجلت الأسبوع الماضي ارتفاعا في مخزونات النفط الخام، الذي وصل إلى أعلى مستوى منذ مايو 2021، إضافة إلى ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، فيما تراجعت مخزونات البنزين.

ارتفاع مخزونات النفط الخام إلى 7.6 مليون برميل

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» عربية، نشرت الإدارة بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام إلى 7.6 مليون برميل، خلال الأسبوع الماضي، مقابل استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لتوقعات المحللين بزيادة 2.1 مليون برميل.

من جهة أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين انخفضت إلى 1.9 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بزيادة 110 آلاف برميل.

تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام

كما أظهرت بيانات الإدارة ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، إلى 2.7 مليون برميل، أكثر من التوقعات بارتفاع 1.1 مليون برميل، في إشارة إلى تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام بنحو 1.4 مليون برميل يوميا، خلال الأسبوع الماضي.