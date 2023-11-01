3 علامات تدل على الإصابة بسرطان المعدة.. تسبب في وفاة الفنانة جواهر الكويتية

حالة من الحزن سيطرت على محبي ومتابعي الفنانة الكويتية جواهر، بعد تلقيهم خبر وفاتها منذ قليل، عن عمر ناهز 45 عاما، بعد صراع طويل مع مرض سرطان المعدة، تستعرض «الوطن»، في هذا التقرير أعراض الإصابة بسرطان المعدة والأسباب.

سرطان المعدة

يحدث سرطان المعدة عندما تنمو خلايا سرطانية داخل بطانة المعدة، لأن معظم الأشخاص لا تظهر عليهم أعراض خاصة في المراحل المبكرة، قد يصعب اكتشافه، حيث إن صعوبة تشخيصه تعُد واحدة من أكبر مخاطر هذا المرض وفقا لموقع «healthline».

علامات الإصابة بسرطان المعدة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور أسامة بهي الدين استشاري جراحة الأورام بجامعة المنصورة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك العديد من الأعراض التي تدل على إصابة الشخص بسرطان المعدة، منها فقدان الوزن بشكل مستمر، والقيء المستمر الذي قد يكون مصحوبا بالدم، وصعوبة في البلع، إذا كان الورم بالقرب من منطقة البلعوم.

مضاعفات مختلفة من الممكن أن يسببها سرطان المعدة، منها حدوث مشاكل في الكبد، والإصابة بالإنيميا الحادة، وذلك نظرا لكثرة النزيف الذي يتعرض له المريض، وحدوث انسداد في المعدة أي عدم قدرة المريض على تناول الطعام.

الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة، منها كثرة تناوله الأكلات الحارة، والتدخين، وأيضا تناول الأكلات الدهنية، والإصابة بالسمنة، وكثرة الإصابة بقرح المعدة المزمنة من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة.