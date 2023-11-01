هاني شاكر يخضع لعملية جراحية في الكوع ويشكر طبيبه المعالج

أعلن الفنان هاني شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» خضوعه لعملية جراحية في الكوع.

ونشر هاني شاكر صورة له داخل المستشفى معلقا: «بعد إزالة كيس زلالي من منطقة الكوع، شكر واجب لابني وحبيبي الدكتور إبراهيم الجنزوري، رئيس قسم العظام بمستشفى الجنزوري التخصصي وشكر خاص لإدارة المستشفى، وعلى رأسها الفاضلة مديحة الجنزوري، ألف شكر على حسن الاستقبال والرعاية الطبية الفائقة».

هاني شاكر يحقق 100 مشاهدة بأغنية «الهوية عربي»

حقق الفنان هاني شاكر 100 ألف مشاهدة بأغنية الهوية عربي، والتي تطرحها عبر موقع الفيديوهات «يويتوب» تضامنا مع فلسطين بعد الاعتداءات الصهيونية التي راح ضحيتها آلاف الشهداء.

أغنية الهوية عربي تفاعل معها جمهور هاني شاكر والذين أشادوا بها وهي من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.