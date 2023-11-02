أستاذ في العلوم السياسية: الرئيس السيسي لن يسمح بجر مصر إلى صراع

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ بداية جرائم حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وهو حريص على توجيه رسائل إلى الداخل والخارج المصري، حتى يكون موقف الدولة من كل ما يتم، واضح بشكل تام.

جاهزية الدولة المصرية للتعامل مع أي ظروف استثنائية

وأضاف أنّ الرئيس أكد في العديد من الخطابات، جاهزية الدولة المصرية وقواتها المسلحة للتعامل مع أي أحداث استثانئية، قد تحدث، وأنها قادرة على السيطرة على المواقف التي من شأنها تهديد الأمن القومي المصري، وهو أمر لابد أنّ يكون مسموعا للداخل والخارج، موضحًا: «رسائل قوية لكل من يحاول جر مصر إلى صراع أو صدام، ورسائل طمأنة للمواطنين المصريين».

وأكد أنّ الجيش المصري، جيش قوي يتمكن من تحقيق الردع في أي مواقف من شأنها تهديد أمن وآمان البلاد، وأضاف: «الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لتوليه رئاسة الجمهورية، عمل على الاستثمار في تنمية الجيش المصري، والآن نجني ثمار هذا الاستثمار الحكيم».

ثبات وقوة موقف مصر من تهجير الفلسطينيين

وأشاد بثبات وقوة موقف الدولة المصرية من مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وكذلك جاهزيتها لمواجهة هذا الأمر، فضلا عن حصر مصر على ألا يتم حل هذه القضية التي يدافع عنها أبناؤها منذ عشرات السنين، كما لفت إلى أن الدولة المصرية لها دور محوري في إطار حماية القضية.